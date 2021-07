Ritorno a scuola, Gelmini: “Obiettivo lezioni in presenza. Al lavoro per aumentare i trasporti” (Di martedì 6 luglio 2021) "L'Obiettivo del governo è quello di garantire la scuola in presenza, su questo c'è anche un forte impegno da parte della conferenza Stato-Regioni e c'è la consapevolezza che questo è un passaggio complesso per garantire un inizio tranquillo del nuovo anno scolastico". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 6 luglio 2021) "L'del governo è quello di garantire lain, su questo c'è anche un forte impegno da parte della conferenza Stato-Regioni e c'è la consapevolezza che questo è un passaggio complesso per garantire un inizio tranquillo del nuovo anno scolastico". L'articolo .

Advertising

FranAltomare : E di Raffaella Carrà mi porterò dietro i sabati davanti a Carràmba coi nonni, i pomeriggi al ritorno da scuola con… - infoitinterno : Vaccini a rilento, trasporti e tamponi. L'ombra della Dad sul ritorno a scuola - Lacernman : RT @Marcell77640487: L'unica cosa che andrebbe resa obbligatoria in questo Paese, completamente rincoglionito da trasmissioni spazzatura e… - rvscito : RT @Marcell77640487: L'unica cosa che andrebbe resa obbligatoria in questo Paese, completamente rincoglionito da trasmissioni spazzatura e… - festinalente3 : RT @Marcell77640487: L'unica cosa che andrebbe resa obbligatoria in questo Paese, completamente rincoglionito da trasmissioni spazzatura e… -