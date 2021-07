Ritorno a scuola, Anquap attacca: “No a pantomima della scorsa estate. Stop alla Dad” (Di martedì 6 luglio 2021) "Non è possibile che anche questa estate si assista a un liberi tutti e poi quando si torna a parlare della scuola si evochi la dad. Stiamo assistendo ancora una volta alla pantomima dello scorso anno: i ragazzi vanno in palestra, in piscina, fanno sport e in discoteca. Poi quando arriva settembre, si avvicina lo spettro della dad, che, lo diciamo chiaramente, non serve quasi a niente". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 6 luglio 2021) "Non è possibile che anche questasi assista a un liberi tutti e poi quando si torna a parlaresi evochi la dad. Stiamo assistendo ancora una voltadello scorso anno: i ragazzi vanno in palestra, in piscina, fanno sport e in discoteca. Poi quando arriva settembre, si avvicina lo spettrodad, che, lo diciamo chiaramente, non serve quasi a niente". L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Ritorno a scuola, Anquap attacca: “No a pantomima della scorsa estate. Stop alla Dad” - IlMattinoFoggia : Dal #23agosto la campagna di #vaccinazione degli #studenti in #Puglia per il ritorno a #scuola - lillydessi : Riapertura scuole, Zaia: “Spostiamo a fine settembre il ritorno tra i banchi” - Tecnica della Scuola - Jambonet1 : RT @Marcell77640487: L'unica cosa che andrebbe resa obbligatoria in questo Paese, completamente rincoglionito da trasmissioni spazzatura e… - space71 : RT @Marcell77640487: L'unica cosa che andrebbe resa obbligatoria in questo Paese, completamente rincoglionito da trasmissioni spazzatura e… -