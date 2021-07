Rinnovo Kolarov: ufficiale il prolungamento del serbo. Il comunicato (Di martedì 6 luglio 2021) ufficiale il Rinnovo di contratto di Aleksandar Kolarov con l’Inter: il difensore serbo rinnova fino al 2022 È ufficiale il Rinnovo di contratto di Aleksandar Kolarov con l’Inter. Ecco il comunicato ufficiale del club. FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto di Aleksandar Kolarov: il difensore serbo classe 1985 vestirà la maglia nerazzurra fino al 30 giugno 2022. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 luglio 2021)ildi contratto di Aleksandarcon l’Inter: il difensorerinnova fino al 2022 Èildi contratto di Aleksandarcon l’Inter. Ecco ildel club. FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per ildi contratto di Aleksandar: il difensoreclasse 1985 vestirà la maglia nerazzurra fino al 30 giugno 2022. L'articolo proviene da Calcio News 24.

