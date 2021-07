Ring Fit Adventure è un grande successo e Nintendo promette nuovi contenuti in arrivo (Di martedì 6 luglio 2021) Ring Fit Adventure è stato un vero successo e Nintendo ha dichiarato che prossimamente arriveranno tanti nuovi contenuti: la rivelazione proviene dopo che la grande N ha tenuto un incontro con gli azionisti. In risposta alla domanda se Nintendo realizzerà un sequel del popolare titolo sportivo, Shuntaro Furukawa, CEO di Nintendo, ha affermato che la società non ha nuovi sequel da annunciare, ma che sono in cantiere "nuovi progetti perché così tante persone continuano a giocare a questo titolo". Nonostante ... Leggi su eurogamer (Di martedì 6 luglio 2021)Fitè stato un veroha dichiarato che prossimamente arriveranno tanti: la rivelazione proviene dopo che laN ha tenuto un incontro con gli azionisti. In risposta alla domanda serealizzerà un sequel del popolare titolo sportivo, Shuntaro Furukawa, CEO di, ha affermato che la società non hasequel da annunciare, ma che sono in cantiere "progetti perché così tante persone continuano a giocare a questo titolo". Nonostante ...

