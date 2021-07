Riforma fiscale, a rimetterci sempre i ceti medio bassi? (Di martedì 6 luglio 2021) Per ora non possiamo dire chi favorirà e chi, invece, ci rimetterà con la Riforma fiscale, non sapendo come intende procedere il governo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 6 luglio 2021) Per ora non possiamo dire chi favorirà e chi, invece, ci rimetterà con la, non sapendo come intende procedere il governo. L'articolo .

Advertising

marattin : In attesa della legge delega (annunciata per il 31/7),qui trovate i risultati del lavoro parlamentare sulla riforma… - Antonio_Tajani : ????Meno tasse ????Un sistema più semplice ????Un nuovo rapporto tra fisco e cittadini La riforma fiscale è una priorità… - ItaliaViva : .@marattin : 'Per la riforma fiscale si può toccare anche il deficit' - AMarco1987 : RT @istbrunoleoni: Per cambiare il fisco i partiti hanno lavorato insieme e trovato l'accordo su linee guida condivisibili Ma il diavolo s… - gioporce : Riforma fiscale: il compromesso delle Commissioni | M. Baldini, S. Giannini e S. Pellegrino -