Rifiuta il vaccino per paura di 'effetti collaterali', poi viene contagiata dalla variante Delta: muore a 45 anni (Di martedì 6 luglio 2021) Aveva Rifiutato il perché aveva paura degli , ma è morta in ospedale il mese scorso dopo aver contratto la : lo ha raccontato sua madre alle agenzie di stampa locali. , mamma di due figli, 45 anni, di ... Leggi su leggo (Di martedì 6 luglio 2021) Avevato il perché avevadegli , ma è morta in ospedale il mese scorso dopo aver contratto la : lo ha raccontato sua madre alle agenzie di stampa locali. , mamma di due figli, 45, di ...

Advertising

StefaniaFalone : RT @ilmessaggeroit: Rifiuta il vaccino per paura di «effetti collaterali», poi viene contagiata dalla variante Delta: muore a 45 anni https… - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Rifiuta il vaccino per paura di «effetti collaterali», poi viene contagiata dalla variante Delta: muore a 45 anni https… - mattinodinapoli : Rifiuta il vaccino per paura di «effetti collaterali», poi viene contagiata dalla variante Delta: muore a 45 anni - aScheggia : RT @AzzurraBarbuto: Un chiarimento: molti dicono che chi rifiuta il vaccino,nel caso in cui si ammalasse,dovrebbe pagarsi le cure di tasca… - ilmessaggeroit : Rifiuta il vaccino per paura di «effetti collaterali», poi viene contagiata dalla variante Delta: muore a 45 anni -