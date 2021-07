Rientro a scuola a settembre, a Milano si pensa alla didattica in presenza al 100%. Dati capienza aule entro 12 luglio (Di martedì 6 luglio 2021) Le scuole si preparano al Rientro in presenza a settembre. Tema dibattuto negli ultimi giorni dopo che il Comitato tecnico scientifico ha confermato la linea seguita lo scorso anno, ovvero obbligo mascherina e distanziamento. Il dubbio che resta è se si riuscirà a rientrare tutti in aula nel prossimo anno scolastico o se si proseguirà con una parte di studenti in Dad. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 6 luglio 2021) Le scuole si preparano alin. Tema dibattuto negli ultimi giorni dopo che il Comitato tecnico scientifico ha confermato la linea seguita lo scorso anno, ovvero obbligo mascherina e distanziamento. Il dubbio che resta è se si riuscirà a rientrare tutti in aula nel prossimo anno scolastico o se si proseguirà con una parte di studenti in Dad. L'articolo .

Advertising

Corriere : E il rientro a scuola è già un rebus. Aule, vaccini, Dad e turni: ecco tutti i nodi (an... - orizzontescuola : Rientro a scuola a settembre, a Milano si pensa alla didattica in presenza al 100%. Dati capienza aule entro 12 lug… - gioprogressive : La scuola a settembre rischia di riprendere le lezioni ancora in DAD. Nulla è stato fatto per trovare spazi, modula… - CNewsgroup : RT @CNewsgroup: Tra due mesi esatti inizierà il nuovo anno scolastico e in Ontario il piano sul rientro è ancora in alto mare (CNMNG News… - StefanoZ_Tweet : RT @GToccafondi: Il rientro a scuola a settembre in Dad sarebbe una sconfitta per tutti. Dobbiamo evitarlo assolutamente! L’unica vera scuo… -