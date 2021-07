ilpost : È morto il regista Richard Donner, noto per “I Goonies”, “Arma Letale” e “Superman” - Agenzia_Ansa : Cinema: morto a 91 anni Richard Donner, il regista di 'Superman' e dei 'Goonies' - Adnkronos : Addio a #RichardDonner, morto il regista dei 'Goonies' e 'Superman'. - AttilaAzureRive : RT @i400calci: Ci ha lasciati il regista di un numero francamente imbarazzante di classici eterni. - cinemaniaco_fb : ?????????????? Richard Donner: Steven Spielberg, Kevin Feige e le star ricordano 'Il più grande Goonie di sempre'… -

Ultime Notizie dalla rete : Richard Donner

morto a 91 anni, uno dei registi più popolari e fortunati della Hollywood anni '80 e '90. Tra i suoi film il primo Superman , il cult generazionale I Goonies e la serie di Arma letale . Dopo aver ...Marco Giusti per Dagospia2 Se ne va a 91 anni, leggendario regista di film di culto come 'The Goonies', non c'è trentenne che non lo conosca a mente, o come il primo ...Le star di Hollywood, tra cui Steven Spielberg e Kevin Feige, hanno ricordato Richard Donner, il regista di Superman e I Goonie morto a 91 anni. La morte di Richard Donner ha suscitato grande commozio ...E' scomparso a 91 anni Richard Donner, regista de Il presagio, il Superman con Christopher Reeve, Arma Letale e I Goonies.