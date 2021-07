Renzi il politico transgender che gioca sulla pelle dei più deboli per vendetta personale (Di martedì 6 luglio 2021) Nel giorno in cui muore Raffaella Carrà, Matteo Renzi lancia la sua offensiva contro la legge Zan, e la usa per riposizionarsi politicamente. Queste due notizie non sono scollegate, come si potrebbe pensare a prima vista, perché Raffaella Carrà fu, in sintesi, l’anticonformismo che diventa lingua nazionalpopolare che poi si fa istituzione, e infine che diventa icona gay nel segno della libertà e della gioia di vivere. Mentre Matteo Renzi è il conformismo che diventa manovra politica, e che nella sua fase crepuscolare si fa propaganda e piccola bugia, in nome della sopravvivenza. Raffaella fu la semplicità, che è difficile a farsi, Renzi è ... Leggi su tpi (Di martedì 6 luglio 2021) Nel giorno in cui muore Raffaella Carrà, Matteolancia la sua offensiva contro la legge Zan, e la usa per riposizionarsi politicamente. Queste due notizie non sono scollegate, come si potrebbe pensare a prima vista, perché Raffaella Carrà fu, in sintesi, l’anticonformismo che diventa lingua nazionalpopolare che poi si fa istituzione, e infine che diventa icona gay nel segno della libertà e della gioia di vivere. Mentre Matteoè il conformismo che diventa manovra politica, e che nella sua fase crepuscolare si fa propaganda e piccola bugia, in nome della sopravvivenza. Raffaella fu la semplicità, che è difficile a farsi,è ...

