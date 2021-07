Regolamento UE sui vaccini. La correzione gaffe della traduzione italiana (Di martedì 6 luglio 2021) Silenzio tombale dei nostrani media sulla correzione oggi riportata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea della disinvolta 'traduzione' in lingua italiana (effettuata, verosimilmente, da nostri funzionari distaccati nella UE su impulso di qualcuno del nostro Governo) ... Leggi su lantidiplomatico (Di martedì 6 luglio 2021) Silenzio tombale dei nostrani media sullaoggi riportata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europeadisinvolta '' in lingua(effettuata, verosimilmente, da nostri funzionari distaccati nella UE su impulso di qualcuno del nostro Governo) ...

Advertising

bisagnino : Regolamento UE sui vaccini. La correzione gaffe della traduzione italiana - Lantidiplomatic : Regolamento UE sui vaccini. La correzione gaffe della traduzione italiana ?? - LatinaBiz : Locandina Francesco Cuccone FGrancesco Ciccone Tari a Fondi Nella Seduta del Consiglio Comunale di Mercoledì 30… - ferroice40 : RT @ItalicaTestudo: I rossogialli non intendono tornare al testo #Scalfarotto e vogliono il #ddlzansubito Inoltre, per 'stanare' #ItaliaViv… - RaffaLorr : RT @ItalicaTestudo: I rossogialli non intendono tornare al testo #Scalfarotto e vogliono il #ddlzansubito Inoltre, per 'stanare' #ItaliaViv… -