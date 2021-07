Regolamento Italia-Spagna: cosa succede in caso di pareggio, semifinale Euro 2020 (Di martedì 6 luglio 2021) Il Regolamento di Italia-Spagna, match valevole per la semifinale di Euro 2020: ecco cosa succede in caso di pareggio. Gli azzurri di Roberto Mancini vanno a caccia di una finale che manca da nove anni, quando nel 2012 vennero travolti proprio dagli iberici nell’ultimo atto del torneo. In caso di pareggio dopo il novantesimo minuto, come di consueto in questo tipo di competizioni con sfide secche a eliminazione diretta si disputeranno i consueti due tempi supplementari da quindici minuti ... Leggi su sportface (Di martedì 6 luglio 2021) Ildi, match valevole per ladi: eccoindi. Gli azzurri di Roberto Mancini vanno a caccia di una finale che manca da nove anni, quando nel 2012 vennero travolti proprio dagli iberici nell’ultimo atto del torneo. Indidopo il novantesimo minuto, come di consueto in questo tipo di competizioni con sfide secche a eliminazione diretta si disputeranno i consueti due tempi supplementari da quindici minuti ...

