Reggina | la professionalità di Denis | il raduno inizia il 10 | ma lui è già al Sant’Agata “Ehi German | hai sbagliato giorno” FOTO

Leggi su cityroma

(Di martedì 6 luglio 2021)è già al, quattro giorni prima del: tutta ladell’attaccante dellaLe parole per lui sono finite da tempo e lo diciamo ogni qualvolta viene chiamato in causa. Da quell’agosto 2019si è preso Reggio Calabria e non l’ha mollata più. Non più un semplice calciatore, ma ormai un reggino vero. Fuori dal campo, sicuramente, ma anche dentro il rettangolo verde, per valori come l’attaccamento, la serietà, la. Nonostante l’età è e rimane un uomo decisivo, un ...