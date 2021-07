Recovery Plan, Meloni: «Bruxelles ricatta l’Ungheria sui fondi. E lo chiamano europeismo» (Di martedì 6 luglio 2021) “Fonti della Commissione Ue fanno sapere che Bruxelles si appresterebbe a bloccare l’approvazione del Recovery Plan dell’Ungheria“. Così Giorgia Meloni che denuncia l’ennesimo, “inaccettabile ricatto politico contro il legittimo governo di una nazione sovrana. Colpevole di voler difendere le proprie prerogative previste peraltro dai trattati vigenti”. Alla notizia del niet della Ue, diffuso da fonti vicine a Bruxelles, la leader di Fratelli d’Italia alza la voce. L’Ue blocca l’Ungheria, Meloni: è un ricatto E punta i riflettori contro la vergognosa ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 6 luglio 2021) “Fonti della Commissione Ue fanno sapere chesi appresterebbe a bloccare l’approvazione deldel“. Così Giorgiache denuncia l’ennesimo, “inaccettabile ricatto politico contro il legittimo governo di una nazione sovrana. Colpevole di voler difendere le proprie prerogative previste peraltro dai trattati vigenti”. Alla notizia del niet della Ue, diffuso da fonti vicine a, la leader di Fratelli d’Italia alza la voce. L’Ue blocca: è un ricatto E punta i riflettori contro la vergognosa ...

