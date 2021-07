Recovery: Meloni, ‘contro Ungheria inaccettabile ricatto a nazione sovrana’ (Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug (Adnkronos) – “Fonti della Commissione Ue fanno sapere che Bruxelles si appresterebbe a bloccare l’approvazione del Recovery Plan dell’Ungheria. L’ennesimo inaccettabile ricatto politico contro il legittimo governo di una nazione sovrana, reo di voler difendere le proprie prerogative previste peraltro dai trattati vigenti”. Lo dice Giorgia Meloni. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug (Adnkronos) – “Fonti della Commissione Ue fanno sapere che Bruxelles si appresterebbe a bloccare l’approvazione delPlan dell’. L’ennesimopolitico contro il legittimo governo di unasovrana, reo di voler difendere le proprie prerogative previste peraltro dai trattati vigenti”. Lo dice Giorgia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

