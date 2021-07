Rave party nel Pisano | 19enne ricoverato in gravi condizioni | ha ingerito liquido di raffreddamento di un' auto

Advertising

FratellidItalia : ?? Perché il governo impone la chiusura alle discoteche che pagano le tasse e rispettano le regole? ?? Link:… - repubblica : Pisa, maxi rave party illegale di due giorni: 5mila giovani senza mascherina da tutta Europa - fanpage : Il 19enne sta lottando tra la vita e la morte. - glooit : Rave party a Pisa, gravissimo un 19enne: ha bevuto antigelo leggi su Gloo - RaffMontone : @fanpage Come si fa a farà un rave party abusivo con la presenza di una ambulanza di volontari autorizzata dalla pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Rave party

Si trova ricoverato nell'ospedale di Pisa in condizioni gravi un ragazzo di 19 anni, proveniente dalla Lombardia, che ha partecipato aldi Santa Maria a Monte . La prognosi è riservata. A ridurlo in questo stato, sarebbe stato del liquido refrigerante dei veicoli in sosta nell'area. Non è ancora chiara la circostanza che ...Grave in ospedale a Pisa, è ricoverato in prognosi riservata, un 19/enne della Lombardia che era tra i partecipanti aldi Santa Maria a Monte in corso da sabato e al quale hanno preso parte oltre 6.000 persone. Il giovane è stato soccorso nel terreno e si sospetta abbia ingerito il liquido di raffreddamento ...Carrà, la carriera musicale News. Il primo singolo nel 1970, poi una carriera musicale da 60 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Raffella Carra' era una delle cantanti i ...Le violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Al via l'ispezione del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria nella struttura. Roberta Ferrari ...