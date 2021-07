Raspadori | “Carichi per questa sfida | ora dobbiamo prendere quello che vogliamo”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 6 luglio 2021) Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, l’accattante azzurro Giacomo, il quale ha parlato dello stato della squadra di come mister Mancini sia fondamentale persquadra: “Siamo veramente, felici di essere arrivati fino a qui. Ora tocca a noi fare una grande partita e dare continuità al nostro sogno. Mister Mancini ci dà una grossa mano, ci mette a disposizione tuttodi cui abbiamo bisogno per andare in campo e fare bene. Ma ora tocca a noi,andare in campo e prenderciche” Ha poi speso quale parola sulla reazione di ...