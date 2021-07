Raffaella Carrà | sui quotidiani sportivi viene prima di Italia-Spagna - IMMAGINI

Advertising

francescacheeks : Raffaella Carrà è e sarà sempre una stella che brilla di luce propria, una donna piena di energia, talento ed autoi… - RaiCultura : Addio alla regina della tv: Raffaella Carrà ci ha lasciati all'età di 78 anni. - FranAltomare : Il concetto di morte è incompatibile con Raffaella Carrà. Eterna fin dal primo giorno. - sokisshim : RT @theunknovn: non è più bello fare l’amore da trieste in giù senza raffaella carrà - Passion97200786 : RT @vladiluxuria: La morte di Raffaella Carrà mi coglie impreparata, sbigottita, addolorata. La colonna sonora delle nostre feste e dei nos… -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Carrà

L'italia in lutto perè pronta per impazzire stasera per il calcio azzurro. Nell'attesa arriva una notizia che potrebbe allietare i cuori nerazzurri. Alla Borsa di Shenzhen il titolo della Suning ...Chissà se va, ha cantato e ballato per mezzo secolo, la nostra stella più internazionale, capace di collegare con il talento, l'energia e l'allegria l' Italia alla Spagna (e ai Paesi latini) dove era popolarissima. Raffa è morta ieri ...