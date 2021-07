Raffaella Carrà malattia | cosa aveva? «Era malata da tempo»

(Di martedì 6 luglio 2021)è morta a causa di una terribile, che la conduttrice con tutte le sue forze ha cercato di tenere nascosta:e come è morta la showgirl italiana più amata di sempre? Scopriamo insieme i dettagli. Leggi anche:, il patrimonio ai nipoti che erano come figli: chi sono?è morta...

Advertising

albertoangela : Raffaella Carrà è, e resterà, molto più di un’icona: ha accompagnato il cambiamento culturale del nostro Paese dand… - francescacheeks : Raffaella Carrà è e sarà sempre una stella che brilla di luce propria, una donna piena di energia, talento ed autoi… - RaiCultura : Addio alla regina della tv: Raffaella Carrà ci ha lasciati all'età di 78 anni. - biecoilluminist : RT @tartaro7: Una persona mi ha scritto per chiedermi un disegnino in ricordo di Raffaella Carrà, scomparsa ieri. Questa mattina, prima di… - gazzettamantova : Addio Raffaella Carrà, le reazioni dell’Italia che l’ha amata. Japino: “La sua inconfondibile risata splenderà per… -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Carrà

aveva raccontato così il corteggiamento di Silvio Berlusconi che la voleva a tutti i costi come volto delle sue televisioni. In realtà di anni ne passarono cinque, ma il sogno di ...L'italia in lutto perè pronta per impazzire stasera per il calcio azzurro. Nell'attesa arriva una notizia che potrebbe allietare i cuori nerazzurri. Alla Borsa di Shenzhen il titolo della Suning ...