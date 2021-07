Raffaella Carrà, l’ultima apparizione al cinema (VIDEO) (Di martedì 6 luglio 2021) Raffaella Carrà ha vissuto una carriera intensa. Tra le sue tante attività c’era anche quella cinematografica. Ecco il suo ultimo film. Raffaella Carrà (GettyImages)La morte di Raffaella Carrà ha lasciato tutti senza fiato. Negli anni è stata un personaggio a tutto tondo arrivando al top praticamente in ogni tipo di campo. Tra le sue tante attività però c’è stato anche il cinema. Molti i film nei quali ha recitato. In particolare negli anni ’60. Negli ultimi anni però aveva un po’ abbandonato il cinema, tanto che dal 1983 non vi sono ... Leggi su fattidigossip (Di martedì 6 luglio 2021)ha vissuto una carriera intensa. Tra le sue tante attività c’era anche quellatografica. Ecco il suo ultimo film.(GettyImages)La morte diha lasciato tutti senza fiato. Negli anni è stata un personaggio a tutto tondo arrivando al top praticamente in ogni tipo di campo. Tra le sue tante attività però c’è stato anche il. Molti i film nei quali ha recitato. In particolare negli anni ’60. Negli ultimi anni però aveva un po’ abbandonato il, tanto che dal 1983 non vi sono ...

