Raffaella Carrà | l’omaggio prima di Italia-Spagna e il corteo funebre a Roma

(Di martedì 6 luglio 2021) Si dice che la musica abbia il potere di unire i popoli e, a giudicare dal calore riscontrato dai tifosi e dai calciatori italiani e spagnoli prima della finale degli Europei 2020, sembra proprio che sia così. All’indomani della notizia della morte di Raffaella Carrà, un’icona della televisione e della musica tanto del nostro paese quanto della Spagna, lo stadio di Wembley ha scelto di accogliere un classico come A far l’amore comincia tu nella playlist che accompagna il riscaldamento delle squadre: «La scomparsa di un’icona come Raffaella Carrà, donna innovativa e artista straordinaria, ha colpito tutti. Prima di Italia-Spagna, la sua partita, vogliamo ricordarla con allegria, ascoltando insieme la sua musica carica di energia» ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina, che ha chiesto e ottenuto dalla Uefa il permesso di tributare un’artista che ha scritto la storia del costume e della televisione e che Roma si prepara a salutare con tutti gli onori.