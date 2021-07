Raffaella Carrà: l’emozione nel ricordo del ‘caschetto d’oro’ (Di martedì 6 luglio 2021) Mentre l’Italia continua a piangere l’improvvisa perdita di Raffaella Carrà che ieri 5 luglio ha scosso tutti, gli omaggi si moltiplicano. Ad esprimere cordoglio per la Signora della tv sono intervenuti anche alcuni celebri colleghi che, come la ‘Raffa nazionale‘, posso fregiarsi del titolo di icona. Una volta assimilata la notizia, infatti, anche nomi del calibro … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 6 luglio 2021) Mentre l’Italia continua a piangere l’improvvisa perdita diche ieri 5 luglio ha scosso tutti, gli omaggi si moltiplicano. Ad esprimere cordoglio per la Signora della tv sono intervenuti anche alcuni celebri colleghi che, come la ‘Raffa nazionale‘, posso fregiarsi del titolo di icona. Una volta assimilata la notizia, infatti, anche nomi del calibro … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

albertoangela : Raffaella Carrà è, e resterà, molto più di un’icona: ha accompagnato il cambiamento culturale del nostro Paese dand… - francescacheeks : Raffaella Carrà è e sarà sempre una stella che brilla di luce propria, una donna piena di energia, talento ed autoi… - RaiCultura : Addio alla regina della tv: Raffaella Carrà ci ha lasciati all'età di 78 anni. - laura_lavespa : RT @reteversilia: Un omaggio a Raffaella Carrà dipinto sulla sabbia - Video - ombrello_giallo : RT @lukedeso: Solo una come Raffaella Carrà poteva avere Britney Spears in una sua trasmissione per più di mezz’ora e nel mentre scambiarci… -