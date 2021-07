Raffaella Carrà | le frasi e le citazioni più celebri del’artista

(Di martedì 6 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., lee ledalle canzoni piùdell’artista: “Per me il mondo non è fatto di gay e etero ma di creature”., ledalle interviste e ledalle canzoni piùdell’artista icona pop dall’immortale memoria. Purtroppo oggi, 5 luglio, si è spenta a 78 anni l’artista

L'italia in lutto perè pronta per impazzire stasera per il calcio azzurro. Nell'attesa arriva una notizia che potrebbe allietare i cuori nerazzurri. Alla Borsa di Shenzhen il titolo della Suning ...Chissà se va, ha cantato e ballato per mezzo secolo, la nostra stella più internazionale, capace di collegare con il talento, l'energia e l'allegria l' Italia alla Spagna (e ai Paesi latini) dove era popolarissima. Raffa è morta ieri ...