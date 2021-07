Raffaella Carrà | la data dei funerali | dove | quando e la decisione sulla camera ardente

(Di martedì 6 luglio 2021) “ci ha lasciati. E’ anin un mondo migliore,la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”. Con queste parole Sergio Japino ha annunciato la scomparsa di, morta alle ore 16.20 di lunedì 5 luglio. Nata a Bologna il 18 giugno 1943 comeMaria Roberta Pelloni, la ballerina e cantante, dopo il debutto in televisione in “Tempo di danza” (1961), al fianco di Lelio Luttazzi, e nella commedia musicale “Scaramouche” (1965), nel 1970 approdò a Canzonissima, divenendo nota al grande pubblico. Fu ...

albertoangela : Raffaella Carrà è, e resterà, molto più di un'icona: ha accompagnato il cambiamento culturale del nostro Paese dand… - francescacheeks : Raffaella Carrà è e sarà sempre una stella che brilla di luce propria, una donna piena di energia, talento ed autoi… - RaiCultura : Addio alla regina della tv: Raffaella Carrà ci ha lasciati all'età di 78 anni.

Si è spenta alle 16.20 di lunedì 5 luglio 2021 la stella di, dopo una lunga malattia che da tempo la affliggeva. Lo ha annunciato il suo storico collaboratore (e a lungo compagno) Sergio Japino, attraverso un post che ha spezzato il cuore ai ...C'è poco tempo a disposizione: le prove di The Voice of Italyincombono. Ma non è un problema, perchéè un ciclone non solo sul palco, come abbiamo visto a Sanremo, ma anche quando parla. Seduta nel suo camerino, indossa un paio di pantaloni attillati e una maglietta che riproduce la ...