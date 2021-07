Raffaella Carrà | il direttore Stefano Coletta | “È la prima volta che lo dico | la volevo a Sanremo e ad Eurovision Oggi soffro | era un’amica”

(Di martedì 6 luglio 2021)avrebbe voluto (ri)portaresu Rai1. Ma la showgirl, all’attualedi Rai1, non ha più risposto. “È lache lo: nell’ultimo mese le ho mandato vari messaggi, tra cui l’ultimo per il suo compleanno il 18 giugno. Ero ripartito alla carica perché ritornasse su Rai 1“, ha detto a “Quello che resta del giorno” su RaiNews24. Quelle chiamate, però, sono cadute nel vuoto. Lo aveva già annunciato durante la presentazione dei Palinsesti della Rai, qualche giorno fa: “...

Advertising

albertoangela : Raffaella Carrà è, e resterà, molto più di un’icona: ha accompagnato il cambiamento culturale del nostro Paese dand… - francescacheeks : Raffaella Carrà è e sarà sempre una stella che brilla di luce propria, una donna piena di energia, talento ed autoi… - RaiCultura : Addio alla regina della tv: Raffaella Carrà ci ha lasciati all'età di 78 anni. - GiuseppMercurio : ??Raffaella Carrà - Io non vivo senza te - pezslaugh : RT @SkySport: Italia-Spagna nel ricordo di Raffaella Carrà: era il suo 'derby' #SkySport #ItaliaSpagna #RaffaellaCarrà #Carrà -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Carrà

Monte Argentario (Grosseto), 6 luglio 2021 - Manifesti funebri perdopo la sua morte all'Argentario. Manifesti che sono stati affissi sia a Porto Santo Stefano che a Porto Ercole , i due centri che compongono il comune. E' grande il cordoglio della ...Adesso Malgioglio lancia un appello: intitolare gli studi Rai di via Teulada a Roma a. 'Sarebbe quello che merita un'artista come lei che ha dato tanto alla televisione. Vorrei che gli studi Rai, storici per l'Italia, di via Teulada a Roma portassero il nome di ...