Raffaella Carrà: i funerali, la camera ardente e il corteo funebre per l'ultimo saluto alla regina della TV (Di martedì 6 luglio 2021) Ecco i dettagli relativi al corteo funebre, alla camera ardente e ai funerali di Raffaella Carrà, scomparsa ieri all'età di 78 anni. Trapelano le prime informazioni sui funerali di Raffaella Carrà, che si terranno il 9 luglio alle 12:00 presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, e saranno preceduti da un corteo funebre. La notizia della morte di Raffaella Carrà, avvenuta ieri, 5 luglio 2021, è arrivata come un fulmine a ... Leggi su movieplayer (Di martedì 6 luglio 2021) Ecco i dettagli relativi ale aidi, scomparsa ieri all'età di 78 anni. Trapelano le prime informazioni suidi, che si terranno il 9 luglio alle 12:00 presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, e saranno preceduti da un. La notiziamorte di, avvenuta ieri, 5 luglio 2021, è arrivata come un fulmine a ...

