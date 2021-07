Raffaella Carrà | corteo | camera ardente e funerali | così l' ultimo saluto alla regina della tv

(Di martedì 6 luglio 2021). Partono domani con unfunebre le esequieconduttrice scomparsa a 78 anni per una malattia che non ha voluto rendere nota. Mentre giovedì ci...

"Me la ricordo come Mary Poppins, Dentro casa un ciclone": Barbara Boncompagni aveva solo 5 anni quandoiniziò la sua convivenza con il padre Gianni. "Papà era un uomo che vive da solo con tre figlie e si può immaginare in che stato abbia trovato la casaquando venne a vivere ...Così il Presidente Rai Marcello Foa e l'Amministratore Delegato Fabrizio Salini , a nome di tutta l'Azienda, commentano la notizia della scomparsa diè stata e continuerà a ...