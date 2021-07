Raffaella Carrà, anche la Nazionale ricorderà l’icona italiana (Di martedì 6 luglio 2021) “A far l’amore comincia tu” risuonerà nel prestigioso stadio di Wembley a Londra: anche la Nazionale italiana saluterà Raffaella Carrà anche la Nazionale italiana di Roberto Mancini, impegnata questa sera a Wembley nella semifinale dei Campionati Europei 2020 contro la Spagna, parteciperà al ricordo della compianta Raffaella Carrà. l’icona generazionale dello spettacolo italiano è stata grande sostenitrice degli Azzurri e anche questa sera a Londra la sua musica rallegrerà l’intero ... Leggi su zon (Di martedì 6 luglio 2021) “A far l’amore comincia tu” risuonerà nel prestigioso stadio di Wembley a Londra:lasaluteràladi Roberto Mancini, impegnata questa sera a Wembley nella semifinale dei Campionati Europei 2020 contro la Spagna, parteciperà al ricordo della compiantagenerazionale dello spettacolo italiano è stata grande sostenitrice degli Azzurri equesta sera a Londra la sua musica rallegrerà l’intero ...

