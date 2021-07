Raffaella Carrà | a chi andrà l’eredità? Il patrimonio della donna

(Di martedì 6 luglio 2021) Con l’improvvisa scomparsa disi apre anche la corsa alsoubrette. Tutti i dettagli sul suoVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@carrafans official) La morte inaspettata diapre una questione importante riguardo la sua eredità. La soubrette non aveva nessun figlio, e L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

albertoangela : Raffaella Carrà è, e resterà, molto più di un’icona: ha accompagnato il cambiamento culturale del nostro Paese dand… - francescacheeks : Raffaella Carrà è e sarà sempre una stella che brilla di luce propria, una donna piena di energia, talento ed autoi… - RaiCultura : Addio alla regina della tv: Raffaella Carrà ci ha lasciati all'età di 78 anni. - MusicREDEF : Raffaella Carrà, Iconic Italian Pop Star, Dies at 78 (@NickVivarelli - @Variety) - AndreaRampinini : RT @rtl1025: ?? Il riscaldamento prepartita da #Wembley a ritmo di Raffaella Carrà ?? Raffaella sarà la 23esima giocatrice in campo stasera… -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Carrà

Partono mercoledì con un corteo funebre le esequie di, giovedì camera ardente in campidoglio e venerdì funzione funebre alla chiesa di Santa Maria in Ara Coeli alle 12. "Faccio un appello: chiedo a tutti i suoi fans, in Italia, nel mondo,...Non tutti sanno che, pur non avendo figli, faceva da madre e da padre, da diversi anni, ai due nipoti Federica e Mattia. Scopriamo tutti i dettagli in merito.