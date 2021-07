Quel “vaffa” a Paola Ferrari per difendere Donnarumma non era reato: Mino Raiola assolto dopo la richiesta danni da 5 milioni (Di martedì 6 luglio 2021) Quel “vaffa” di Mino Raiola alla giornalista sportiva della Rai, Paola Ferrari, non è reato. Il giudice del Tribunale di Roma, dopo aver analizzato l’episodio avvenuto durante una conferenza stampa circa quattro anni fa, ha assolto il mega-procuratore dopo la denuncia della conduttrice che aveva chiesto un risarcimento da 5 milioni di euro per le parole pronunciate in conferenza stampa dopo un attacco al suo assistito, l’ormai ex portiere del Milan Gianluigi Donnarumma. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021)” dialla giornalista sportiva della Rai,, non è. Il giudice del Tribunale di Roma,aver analizzato l’episodio avvenuto durante una conferenza stampa circa quattro anni fa, hail mega-procuratorela denuncia della conduttrice che aveva chiesto un risarcimento da 5di euro per le parole pronunciate in conferenza stampaun attacco al suo assistito, l’ormai ex portiere del Milan Gianluigi. ...

