Psg, arriva Achraf Hakimi dall’Inter: adesso c’è anche l’ufficialità (Di martedì 6 luglio 2021) Una delle trattative più calde dell’estate è finalmente giunta al termine. Il Paris Saint-Germain, infatti, pochi minuti fa ha comunicato l’arrivo a titolo definitivo dall’Inter di Achraf Hakimi per una cifra di 60 milioni di euro più 8 di bonus facilmente raggiungibili e ulteriori 3 milioni legati a bonus più difficili da raggiungere. L’esterno marocchino, dunque, saluta il club nerazzurro dopo una sola stagione impreziosita da uno scudetto conquistato ed è pronto ad iniziare la sua nuova avventura sotto la Tour Eiffel. Appréciez le talent ! pic.twitter.com/gQqEoqLrPh — Paris Saint-Germain (@PSG inside) July 6, 2021 Il club ... Leggi su sportface (Di martedì 6 luglio 2021) Una delle trattative più calde dell’estate è finalmente giunta al termine. Il Paris Saint-Germain, infatti, pochi minuti fa ha comunicato l’arrivo a titolo definitivodiper una cifra di 60 milioni di euro più 8 di bonus facilmente raggiungibili e ulteriori 3 milioni legati a bonus più difficili da raggiungere. L’esterno marocchino, dunque, saluta il club nerazzurro dopo una sola stagione impreziosita da uno scudetto conquistato ed è pronto ad iniziare la sua nuova avventura sotto la Tour Eiffel. Appréciez le talent ! pic.twitter.com/gQqEoqLrPh — Paris Saint-Germain (@PSG inside) July 6, 2021 Il club ...

Advertising

sportface2016 : #Psg, arriva Achraf #Hakimi dall'#Inter: adesso c'è anche l'ufficialità - poicipenso4 : @FinallyMichele @alexXx_96_ Certo che non li vale in assoluto, ma li vale quando una squadra glieli offre. Io valgo… - ReTwitStorm_ita : #Calciomercato #Juventus, #Giorni #Decisivi per #Ronaldo | #Arriva #Mendes: doppia ipotesi - lablegia : Spike Lee che arriva a Cannes con la tuta del PSG ?????? - grahzee : @hhecha @Marco_Giallino @AntoVitiello Non serve la fila, ne serve solo 1 ! Gigio ed il PSG si erano messi d'accordo… -