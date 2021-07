Prof morto il giorno dopo il vaccino a Biella: la decisione della Procura (Di martedì 6 luglio 2021) Questo quanto rilevato, riporta ancora TgCom24 , dagli apProfondimenti sul caso del docente morto il 14 marzo scorso . Morte di Sandro Tognatti, l'esito dell'autopsia Sulla causa del decesso del ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 6 luglio 2021) Questo quanto rilevato, riporta ancora TgCom24 , dagli apondimenti sul caso del docenteil 14 marzo scorso . Morte di Sandro Tognatti, l'esito dell'autopsia Sulla causa del decesso del ...

Advertising

Nazione_Pistoia : Professore morto di Covid ad aprile, la scuola lo ricorda con una targa - occhio_notizie : Prof di Biella morto dopo AstraZeneca. L'autopsia: 'Nessun nesso con vaccino' >>> - a_armaroli : RT @ltl_thepres: Oggi 4 luglio è morto a Modena il prof. Massimo Jasonni. Un grande uomo, un professore di rara delicatezza intellettuale e… - ltl_thepres : Oggi 4 luglio è morto a Modena il prof. Massimo Jasonni. Un grande uomo, un professore di rara delicatezza intellet… - lokiodinvson : Vivendo questa giornata solo in attesa che la prof pubblichi gli elenchi per l'esame, non riuscirò a combinare nien… -