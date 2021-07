Prezzi dei carburanti alle stelle: record di benzina e gasolio da novembre 2018 (Di martedì 6 luglio 2021) L’aumento del petrolio spinge i Prezzi dei carburanti : secondo i dati settimanali del ministero dello Sviluppo Economico i Prezzi dei carburanti sono in modalità self service, 1,634 euro al litro per... Leggi su feedpress.me (Di martedì 6 luglio 2021) L’aumento del petrolio spinge idei: secondo i dati settimanali del ministero dello Sviluppo Economico ideisono in modalità self service, 1,634 euro al litro per...

Advertising

enpaonlus : L'aumento dei prezzi potrebbe dare il colpo di grazia al consumo di carne - Corriere : Petrolio, continua la corsa dei prezzi. Arrivano nuovi rincari per benzina e diesel - giornaleradiofm : Approfondimenti: Benzina a 1,634 euro al litro, record da 2018: (ANSA) - ROMA, 06 LUG - L'aumento del petrolio spin… - selectra_net : Big News! Indice Selectra SQ: dopo l'aggiornamento dei #prezzi #luce sul #MercatoTutelato, la tariffa regolata si r… - morettweet : RT @GazzettaDelSud: ?? CARBURANTI: PREZZI ALLE STELLE | In un anno per il Codacons i prezzi hanno registrato un aumento del 16,4%. #benzin… -