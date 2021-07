Prescrizione: Costa, ‘altro pasticcio giallorosso, occorre voltare pagina’ (Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug. (Adnkronos) – “Un altro pasticcio sulla giustizia del Governo M5S-Pd che affiora a distanza di tempo. La Corte Costituzionale fa a pezzi la sospensione della Prescrizione in caso di rinvio delle udienze a causa del Covid”. Lo sottolinea Enrico Costa, deputato e responsabile Giustizia di Azione. “Eravamo stati facili profeti. Avevamo usato parole severe sul punto, e lo stesso -aggiunge- ha fatto la Suprema corte che parla di ‘un radicale deficit di determinatezza, per legge, della fattispecie, con conseguente lesione del principio di legalità limitatamente alla ricaduta di tale regola sul decorso della ... Leggi su ildenaro (Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug. (Adnkronos) – “Un altrosulla giustizia del Governo M5S-Pd che affiora a distanza di tempo. La Corte Costituzionale fa a pezzi la sospensione dellain caso di rinvio delle udienze a causa del Covid”. Lo sottolinea Enrico, deputato e responsabile Giustizia di Azione. “Eravamo stati facili profeti. Avevamo usato parole severe sul punto, e lo stesso -aggiunge- ha fatto la Suprema corte che parla di ‘un radicale deficit di determinatezza, per legge, della fattispecie, con conseguente lesione del principio di legalità limitatamente alla ricaduta di tale regola sul decorso della ...

Advertising

TV7Benevento : Prescrizione: Costa, 'altro pasticcio giallorosso, occorre voltare pagina'... - Enrico__Costa : La Corte dichiara incostituzionale la sospensione della prescrizione in caso di rinvio udienze per COVID per “un ra… - Enrico__Costa : Che ci azzecca il Pd? Ha sostenuto, supportato, difeso Bonafede e le sue politiche ogni giorno. A partire dallo sto… - Enrico__Costa : @OGiannino Una presa in giro. Come sulla prescrizione, hanno messo le convenienze davanti alle convinzioni - GiuseppeBusac10 : @Enrico__Costa Basta 'interpretare ' le leggi, ritornare al principio giuridico del dolo. Basta ai processi indizia… -