Preghiera della sera del 6 Luglio 2021: “Vieni, Signore, al termine di questa giornata” (Di martedì 6 luglio 2021) “Vieni, Signore, al termine di questa giornata”, è la Preghiera della sera da recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazie per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge al termine. Eleviamo questa semplice orazione L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 6 luglio 2021) “, aldi”, è lada recitare questo Martedì per ringraziare ilper latrascorsa. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazie per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto innostrache giunge al. Eleviamosemplice orazione L'articolo proviene da La Luce di Maria.

