Precampionato 2021 | Serie A | il calendario amichevoli di tutte le squadre

(Di martedì 6 luglio 2021) Tutto pronto per un’estate di preparazione e di primi scampoli di grande calcio. Le ventidiA sono pronte ai vari ritiri– chi in città e chi in montagna, o chi addirittura al mare – e per iniziare a testare nuovi acquisti, nuovi schemi e nuovi stili di gioco. Grande attesa per le prossime settimane, Sportface.it vi terrà aggiornati sul programma didileitaliane.ATALANTA Da definire BOLOGNA 30 luglio Orario da definire, Bologna-Borussia Dortmund CAGLIARI – Da definire EMPOLI Da definire FIORENTINA Da ...

FRANCAVILLA FONTANA - Ci sono altre buone nuove in casa Virtus Francavilla. Il club, con una nota, ha comunicato ' di aver stabilito le date della preparazioneper la stagione/2022, che sarà suddivisa in due parti. Il pre - ritiro avrà luogo dal 12 al 28 luglio allo stadio Giovanni Paolo II, nel corso del quale verranno effettuati inoltre ...Ad Acaya è in programma la conferenza stampa per presentare le maglie da gioco/22, come sempre ... Giovedì prossimo, poi, la partenza per Folgaria, sede del ritiroche terminerà il 30 ..."Ripartenza Gallo: Reggina, è l'alba di un nuovo sogno", scrive oggi Lorenzo Vitto su Gazzetta dello Sport, pagine regionali. "Vacanze agli sgoccioli per ...Le prime indiscrezioni sui primi test precampionato: Rappresentativa Val Seriana e Pisa sembrano essere le papabili Si avvicina il ritiro e, di conseguenza, per la società è tempo di organizzazione de ...