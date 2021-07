Prati | beccato mentre tenta di derubare un’auto si dà alla fuga | bloccato poco dopo dai Carabinieri

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 6 luglio 2021) ROMA – Ieri sera, nei consueti controlli del territorio da parte dei, è stato arrestato un cittadino straniero per unto furto aggravato su. Nello specifico la Squadra d’Intervento Operativo dell’8^ Reggimento Lazio,vigilava l’area di Castel Sant’Angelo ha notato un 31enne – già noto alle forze dell’ordine – che correva in strada. Fermato l’autovettura di vigilanza in via Crescienzo, all’incrocio con via Orazio, hannotempestivamente il ragazzo. Con il supporto di una pattuglia della Stazione di Romahanno accertato che il 31enne era stato ...