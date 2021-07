Posticipare ritorno a scuola in Veneto? D’incà | “Sbagliato Sarebbe dannoso per i nostri ragazzi”

(Di martedì 6 luglio 2021) "La proposta dila riapertura delle scuole inè sbagliata e dannosa per istudenti: al contrario di quanto propone il presidente Zaia, le scuole si dovrebbero riaprire almeno una settimana prima per permettere aidi recuperare i giorni persi diin presenza negli ultimi due anni. Per questo, come Movimento 5 Stelle, invitiamo Zaia a fare un passo indietro e a rispettare la previsione deltra il 13 e il 16 settembre". L'articolo .

Orizzonte Scuola

L'obbligo in vista delin classe sarebbe "opportuno" per il virologo Fabrizio Pregliasco, ... Intanto c'è chi, come il governatore veneto Luca Zaia, prende tempo: "Pronti al'inizio ...sui banchi lunedì 13 settembre 2021 e ultima campanella sabato 4 giugno 2022. La Giunta dell'...la facoltà per le scuole d'infanzia (3 - 6 anni) di anticipare la data di avvio e di...Roma, 6 lug. "La proposta di posticipare la riapertura delle scuole in Veneto è sbagliata e dannosa per i nostri studenti: al contrario di quanto propone il pre ...