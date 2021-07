Porto Gioia Tauro, la precisazione dell’autorità ART: “nessuna autorizzazione sul nuovo Recomaf, ma necessari ulteriori adempimenti per la regolarizzazione dei contratti di raccordo con la rete ferroviaria nazionale” (Di martedì 6 luglio 2021) L’Autorità di regolazione dei trasporti precisa di “non aver fornito all’ADSP alcuna specifica autorizzazione sul nuovo Regolamento “Recomaf”, in quanto non rientra fra i compiti dell’autorità ART” Con riferimento al comunicato del 5 luglio 2021 diffuso dall’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Jonio, l’Autorità di regolazione dei trasporti precisa di “non aver fornito all’ADSP alcuna specifica autorizzazione sul nuovo Regolamento “Recomaf”, in quanto non rientra fra i compiti dell’autorità ART. ART ha esclusivamente ... Leggi su cityroma (Di martedì 6 luglio 2021) L’Autorità di regolazione dei trasporti precisa di “non aver fornito all’ADSP alcuna specificasulRegolamento “”, in quanto non rientra fra i compitiART” Con riferimento al comunicato del 5 luglio 2021 diffuso dall’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Jonio, l’Autorità di regolazione dei trasporti precisa di “non aver fornito all’ADSP alcuna specificasulRegolamento “”, in quanto non rientra fra i compitiART. ART ha esclusivamente ...

Advertising

gaia_f1 : @pins_a_roulette Nono, io porto sfiga, di solito porto sfiga a chi tifo e la mia vita è mai na gioia?? - xmaslowsvojce : letteratura angloamericana unica vera gioia di questi tre anni con la tripletta di 30 impazziscooooo non per altro… - avv_gioia : RT @Gianmar26145917: Dopo 6 operazioni di 'salvataggio' in zona #SAR libica la #ONG #OceanViking con il suo 'prezioso' carico di 572 #risor… - loresaxl : vale gioia mia se non lo lasci vengo a prelevarti dalla casa di tua suocera e ti porto via da sto bimbo psyco #TemptationIsland - crotoneok : ? Al via il regolamento del Comprensorio ferroviario del porto di Gioia Tauro. Sarà gestito da RFI… -