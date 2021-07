PlayStation Now, annunciati 7 nuovi giochi: sono tra i più amati! (Di martedì 6 luglio 2021) Per il mese di luglio, sono in arrivo 7 nuovi giochi su PlayStation Now. Si tratta di 7 titoli tra i più amati Tra i servizi di punta della Sony, continua ad esserci PlayStation Now. Per tutti gli abbonati, ci sono centinaia di titoli a cui poter accedere gratuitamente. Basta avere una connessione ad internet L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 6 luglio 2021) Per il mese di luglio,in arrivo 7suNow. Si tratta di 7 titoli tra i più amati Tra i servizi di punta della Sony, continua ad esserciNow. Per tutti gli abbonati, cicentinaia di titoli a cui poter accedere gratuitamente. Basta avere una connessione ad internet L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

infoitscienza : PlayStation Now, ecco i 7 giochi che entrano a far parte del servizio da luglio: la lista - infoitscienza : PlayStation Now scalda l'estate con i giochi di luglio: ecco quali sono - AnGeL3DaRk3 : RT @PlayStationIT: I giochi che si aggiungono alla libreria PlayStation Now a luglio includono Red Dead Redemption 2, Nioh 2, Judgment e no… - svarioken : E sono up i titoli PlayStation Now annunciati ieri. • - gigibeltrame : PlayStation Now scalda l'estate con i giochi di luglio: ecco quali sono #digilosofia -