(Di martedì 6 luglio 2021) Stando ai leak delle ultime ore,diGames da parte disarebbe dovuta essere una sorpresa delofPer molto tempo si è rumoreggiato di una possibile acquisizione dida parte di Sony e la conseguente entrata del team neiStudios. Non c’è da stupirsi se ciò accadrà realmente, perché per molto tempo il nome dello studio è stato associato al brand giapponese per la realizzazione di diverse remastered e remake. L’ultimo dei quali, ricordiamo, è il ...

Advertising

tuttoteKit : #PlayStation annuncerà l'acquisizione di Bluepoint al prossimo State of Play? #BluepointGames #DemonsSoulsRemake… - infoitscienza : Ps5, Playstation Experience 2021 annuncerà diverse novità -

Ultime Notizie dalla rete : PlayStation annuncerà

tuttoteK

...cookie settings Alcune voci indicano cheterrà un evento l'8 luglio in cui mostrerà anche nuovi dettagli su alcuni giochi come Final Fantasy XVI. Sarà in quell'occasione che...... l'apprezzato titolo inizialmente in esclusiva per Xbox ma che a breve uscirà anche su... Konami ha anche confermato chetutti i contenuti della business alliance non appena ...