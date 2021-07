Plastic Free July: cos’è? (Di martedì 6 luglio 2021) Il Plastic Free July è un movimento globale nato per dare spunti concreti per evitare di utilizzare la Plastica nella nostra vita quotidiana in modo da avvicinarci il più possibile ad un ambiente libero dalla Plastica. E noi nel nostro piccolo come possiamo partecipare? Plastic Free July: perché è importante Ormai è di dominio pubblico: la Plastica e le microPlastiche stanno avvelenando i nostri mari, uccidendo e danneggiando la fauna marina e sono entrate praticamente all’interno della catena alimentare. A parte la Great ... Leggi su dilei (Di martedì 6 luglio 2021) Ilè un movimento globale nato per dare spunti concreti per evitare di utilizzare laa nella nostra vita quotidiana in modo da avvicinarci il più possibile ad un ambiente libero dallaa. E noi nel nostro piccolo come possiamo partecipare?: perché è importante Ormai è di dominio pubblico: laa e le microhe stanno avvelenando i nostri mari, uccidendo e danneggiando la fauna marina e sono entrate praticamente all’interno della catena alimentare. A parte la Great ...

Advertising

Fede_K_Cane : RT @Frix_92: Praticamente Will si dissocia da #ImenJane anche se lei continua a metterli nella sua bio. Plastic free si dissocia nonostante… - DarkRain4 : RT @Frix_92: Ora si è aggiunto anche il brand - sponsor dell'evento di Plastic Free. - DarkRain4 : RT @Frix_92: Praticamente Will si dissocia da #ImenJane anche se lei continua a metterli nella sua bio. Plastic free si dissocia nonostante… - micheleficara : ADOTTA IL TUO FIUME. SALVIAMO LE ACQUE DALLA PLASTICA - Alis_Liddell : Un po' offtopic ma sia Kozmetics che UpCircle fanno anche elisir, sieri e tonici plastic free, in pratica fanno tut… -