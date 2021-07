Pisa | più di 6 mila giovani al rave non autorizzato | video

Leggi su panorama

(Di martedì 6 luglio 2021) Sono migliaia i ragazzi arrivati da mezza Europa per partecipare alorganizzato illegalmente questo weekend sulle colline della provincia di. La festa, con la musica a tutto volume, è iniziata nella notte di sabato 3 luglio ed ha scatenato sin da subito le polemiche dei residenti che hanno espresso la loro indignazione sui social. Dopo l'allarme, sono arrivate sul posto le forze dell'ordine per presidiare l'area di accesso e bloccare l'arrivo di altri partecipanti. Ilè attualmente ancora in corso e potrebbe concludersi domani all'alba. Guarda tutti i-vendita-figllie ...