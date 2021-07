Pirola e Vanheusden, permanenza all’Inter solo rimandata: il futuro è vostro (Di martedì 6 luglio 2021) Lorenzo Pirola e Zinho Vanheusden attendo di prendersi l’Inter Dovranno attendere almeno un altro anno Lorenzo Pirola e Zinho Vanheusden prima di poter sperare di indossare nuovamente la maglia dell’Inter. I due giovani difensori, nella prossima stagione, giocheranno ancora in prestito per aumentare la loro esperienza e poter dire la loro tra un anno. “Il 19enne Pirola, come da annuncio dell’a.d. del Monza Adriano Galliani, rimarrà ancora un anno in Brianza. Di certo, in passato erano bastati pochi allenamenti per far alzare le antenne ad Antonio Conte: l’ex allenatore aveva intravisto doti non ... Leggi su intermagazine (Di martedì 6 luglio 2021) Lorenzoe Zinhoattendo di prendersi l’Inter Dovranno attendere almeno un altro anno Lorenzoe Zinhoprima di poter sperare di indossare nuovamente la maglia dell’Inter. I due giovani difensori, nella prossima stagione, giocheranno ancora in prestito per aumentare la loro esperienza e poter dire la loro tra un anno. “Il 19enne, come da annuncio dell’a.d. del Monza Adriano Galliani, rimarrà ancora un anno in Brianza. Di certo, in passato erano bastati pochi allenamenti per far alzare le antenne ad Antonio Conte: l’ex allenatore aveva intravisto doti non ...

