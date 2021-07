PIL Italia | Prometeia | crescita più sostenuta delle attese | +5 | 3% nel 2021

(Di martedì 6 luglio 2021) (Teleborsa) – Quest’anno il PILno crescerà del 5,3%, una stima al rialzo rispetto al +4,7%previsioni a marzo e superiore al tasso diatteso per l’Eurozona nel suo complesso (+4,3%). È quanto indicato da un rapportosecondo cui si apre un periodo con grandi potenzialità per l’. “Dopo il recupero dei livelli pre-crisi l’anno prossimo – si legge nel rapporto pubblicato oggi – l’economia potrebbe tornare a crescere nei due anni successivi in media a oltre il 2% l’anno, ritmi doppi a quelli prevalenti nei 10 anni precedenti”. La spinta decisiva arriverà dal PNRR e dai 205 ...

Advertising

Agenzia_Italia : 'La ripresa si rafforza, il Pil potrà crescere del 5%', dice Visco - CarloRubio7 : RT @beatrice_tom: Orban l’uomo più odiato in Europa dai sottomessi. Pil cresciuto del 25% La disoccupazione è al 2,2%. Se vuoi il reddito d… - senborgonzoni : Tutta la filiera della moda rappresenta una risorsa imprescindibile del nostro Pil. @MilanoUnica_MU si conferma eve… - CanciAbo : RT @dariodivico: Prometeia: alza stime crescita pil Italia 2021 al 5,3% dal 4,7% - Giornaleditalia : Pil Italia 2021, Franco: 'Crescita oltre il 5% appare possibile' -

Ultime Notizie dalla rete : PIL Italia

Quest'anno ilitaliano crescerà del 5,3% , una stima al rialzo rispetto al +4,7% delle previsioni a marzo e ...rapporto Prometeia secondo cui si apre un periodo con grandi potenzialità per l'. ...... dopo un 2020 molto difficile (con una perdita delsuperiore al 10%), registrano i primi ... complessivamente l'export ha perso l'11%, più della Lombardia ( - 10,6%) e dell'( - 9,7%). In ...di Nicola Montesano, Responsabile Struttura Territoriale ANAS Campania Il traffico dei mezzi pesanti, che non si è mai fermato anche in pieno lockdown, si conferma un indice di misurazione del Prodott ...(Teleborsa) - Quest'anno il PIL italiano crescerà del 5,3%, una stima al rialzo rispetto al +4,7% delle previsioni a marzo e superiore al tasso di crescita atteso per l'Eurozona nel suo ...