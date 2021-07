Piero Chiambretti: "Litigai con Raffa. Mi chiamò dopo qualche giorno (Di martedì 6 luglio 2021) Litigarono anche. Il destino di Piero Chiambretti e quello di Raffaella Carrà si incrociò diverse volte. Tutte memorabili. C’è il Sanremo che avrebbe dovuto condurre con lei, poi sfumato. “E un altro dove non ci dovevo essere e invece sono diventato suo compagno di avventura”, dice il conduttore al Corriere della Sera. E aggiunge: “La cosiddetta fabbrica delle star oggi cerca cose differenti. Lei era un’artista completa. È unica: di Raffaella Carrà ne resterà una sola (...). Ci ho anche litigato”. Quando? «Abbiamo presentato una serata dei palinsesti Rai, a Cannes. Ero giovane e un po’ esuberante e lì feci molte battute, ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 luglio 2021) Litigarono anche. Il destino die quello diella Carrà si incrociò diverse volte. Tutte memorabili. C’è il Sanremo che avrebbe dovuto condurre con lei, poi sfumato. “E un altro dove non ci dovevo essere e invece sono diventato suo compagno di avventura”, dice il conduttore al Corriere della Sera. E aggiunge: “La cosiddetta fabbrica delle star oggi cerca cose differenti. Lei era un’artista completa. È unica: diella Carrà ne resterà una sola (...). Ci ho anche litigato”. Quando? «Abbiamo presentato una serata dei palinsesti Rai, a Cannes. Ero giovane e un po’ esuberante e lì feci molte battute, ...

Advertising

LauraAbenante : RT @Corriere: Piero Chiambretti: «L’avevo fatta arrabbiare ma non portava mai rancore» - davideinno85 : RT @Corriere: Piero Chiambretti: «L’avevo fatta arrabbiare ma non portava mai rancore» - davideinno85 : RT @Corriere: Piero Chiambretti: «L’avevo fatta arrabbiare ma non portava mai rancore» - Moixus1970 : RT @Corriere: Piero Chiambretti: «L’avevo fatta arrabbiare ma non portava mai rancore» - isamiccoli52 : RT @Corriere: Piero Chiambretti: «L’avevo fatta arrabbiare ma non portava mai rancore» -