Piero Amara, nuova bufera sulla magistratura: a Messina indagine su alcuni colleghi di Catania (Di martedì 6 luglio 2021) L’avvocato e faccendiere chiede di patteggiare per bancarotta. E a verbale dice: “Il sistema dei giudici? Meglio avere a che fare con il clan Santapaola” Leggi su espresso.repubblica (Di martedì 6 luglio 2021) L’avvocato e faccendiere chiede di patteggiare per bancarotta. E a verbale dice: “Il sistema dei giudici? Meglio avere a che fare con il clan Santapaola”

Advertising

G_A_V_76 : RT @_DAGOSPIA_: LA PROCURA DI PERUGIA APRE UN FASCICOLO CON L'IPOTESI DI BANCAROTTA PER DISSIPAZIONE SUL CASO DI... - Diego_Bruno80 : RT @_DAGOSPIA_: LA PROCURA DI PERUGIA APRE UN FASCICOLO CON L'IPOTESI DI BANCAROTTA PER DISSIPAZIONE SUL CASO DI... - _DAGOSPIA_ : LA PROCURA DI PERUGIA APRE UN FASCICOLO CON L'IPOTESI DI BANCAROTTA PER DISSIPAZIONE SUL CASO DI...… - Profilo3Marco : RT @PiazzapulitaLA7: ++ ESCLUSIVO: STASERA A #PIAZZAPULITA PARLA L'AVVOCATO AMARA ++ L'uomo che fa tremare la Magistratura e non solo con… - Profilo3Marco : RT @PiazzapulitaLA7: C’è una certa attesa. Tra poco a #Piazzapulita parla Piero Amara, l’avvocato dei misteri. 21.15, La7 -