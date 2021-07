Petagna salva Spalletti | lo stop di Mertens ribalta la situazione

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Petagna salva

Forzazzurri

La Juventusla stagione. Dopo Supercoppa italiana e Coppa Italia arriva la sospirata qualificazione per la ... Mertens,, Insigne e Politano. Gli azzurri, però, fino alla fine sono in grado ...Sfonda più volte e arriva sul fondo, poi il Napoli sisempre in qualche modo. Bessa 6 - Non ... Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Manolas, Hysaj (72 Mario Rui), Ruiz, Bakayoko (81), Lozano (67 ...MERCATO NAPOLI PETAGNA - Approdato al Napoli la scorsa estate, Andrea Petagna dirà addio al club di De Laurentiis dopo appena dodici mesi: l'ex SPAL ha ...