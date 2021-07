Petagna rivalutato grazie a Mertens | il motivo

(Di martedì 6 luglio 2021) Il Napoli dovrà fare i conti con i tempi di recupero di Dries. L'intervento di stabilizzazione alla spalla comporterà il forfait del belga dai ritiri precampionato nonché dalle prime partite della prossima stagione. Non potendo esporsi sul mercato ora il Napoli dovrà fare tesoro dei giocatori che sono attualmente in rosa,su tutti. Questo è quanto si legge sulle pagine del Corriere dello Sport. Parlando dell'infortunio del miglior marcatore della storia del Napoli il quotidiano si concentra sulla situazione. L'attaccante sembrava essere in partenza per poter fare cassa, ma l'infortunio di ...

Come per Ospina, dunque, anche Demme verràdallo staff medico azzurro nelle prossime ore,... In attesa di recupero completo anche Amir Rrahmani e Andrea: i due azzurri hanno svolto ...Il greco non è l'unico assente nella squadra azzurra: a 'San Siro' non ci saranno anchee ... L'ex Verona saràtra 10 giorni. Ovviamente assente anche Gholulam per il quale la ...