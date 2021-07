Persico 69F Cup, Young Azzurra torna a Porto Cervo. Bruni: competere qua sarà diverso (Di martedì 6 luglio 2021) Young Azzurra, il progetto sportivo dello YCCS lanciato nel 2020 e con coach Gabriele “Ganga” Bruni, è tornata nelle acque di casa di Porto Cervo per prendere parte al Grand Prix 2.1 e al Grand Prix 2.2 del circuito Persico 69F Cup in programma fino al 17 luglio. Il team composto dallo skipper Ettore Botticini, il flight controller Federico Colaninno e le due randiste che si danno il cambio a bordo, Erica Ratti e Francesca Bergamo, ha fatto rientro a Porto Cervo la scorsa settimana per riprendere gli allenamenti sotto la guida del coach ... Leggi su nonsolonautica (Di martedì 6 luglio 2021), il progetto sportivo dello YCCS lanciato nel 2020 e con coach Gabriele “Ganga”, èta nelle acque di casa diper prendere parte al Grand Prix 2.1 e al Grand Prix 2.2 del circuito69F Cup in programma fino al 17 luglio. Il team composto dallo skipper Ettore Botticini, il flight controller Federico Colaninno e le due randiste che si danno il cambio a bordo, Erica Ratti e Francesca Bergamo, ha fatto rientro ala scorsa settimana per riprendere gli allenamenti sotto la guida del coach ...

