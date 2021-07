Perché sul fisco è (forse) la volta buona. Parla Nicola Rossi (Di martedì 6 luglio 2021) Il cantiere è ufficialmente aperto. La riforma del fisco italiano, costruzione dall’architettura tra le più complesse al mondo, può forse finalmente partire. Le commissioni Finanze di Camera e Senato, la cosiddetta Bicamerale del fisco, ha appena approvato un documento di una ventina di pagine che getta le basi politiche per quella legge delega che il governo dovrà partorire entro la fine di luglio. Il tutto dovrebbe tradursi in due decreti legislativi delegati, redatti sulla base del documento finale delle due commissioni Finanze di Camera e Senato, approvato praticamente all’unanimità con l’astensione di Leu e il no scontato di FdI. Sono ... Leggi su formiche (Di martedì 6 luglio 2021) Il cantiere è ufficialmente aperto. La riforma delitaliano, costruzione dall’architettura tra le più complesse al mondo, puòfinalmente partire. Le commissioni Finanze di Camera e Senato, la cosiddetta Bicamerale del, ha appena approvato un documento di una ventina di pagine che getta le basi politiche per quella legge delega che il governo dovrà partorire entro la fine di luglio. Il tutto dovrebbe tradursi in due decreti legislativi delegati, redatti sulla base del documento finale delle due commissioni Finanze di Camera e Senato, approvato praticamente all’unanimità con l’astensione di Leu e il no scontato di FdI. Sono ...

Advertising

LauraGaravini : Quella di @ItaliaViva sul #DdlZan è una battaglia di giustizia. Perché se non si modifica, non si approva. È la rea… - fabiocaninoreal : quelli che difendono renzi SEMPRE gli fanno un pessimo servizio perché tutti sbagliamo e se non lo si riconosce si… - lorepregliasco : Anche perché basterebbe studiare un po' la storia per sapere che i diritti in un Paese democratico arrivano anche g… - mavedite : @Acrob4t Hey, ma hey...ma è oggi?! Niente auguri (perché mi stanno sul c@xxo e quindi ti adegui), ma un abbraccione… - xsupernowa : RT @witchte4rs: mi piace troppo ma lo riempirei di schiaffi perché mi sta sul cazzo -

Ultime Notizie dalla rete : Perché sul Crosetto firma i referendum salviniani. Piccola rivincita della Lega su FdI ...che essere proprio su questo esecutivo e sul fatto che faccia bene. Solo così potrà spuntare un po' le armi della rampante Giorgia. Ed è proprio a ciò che punta il numero uno leghista. Ecco perché, ...

Ddl Zan, Chiara Ferragni contro Renzi: 'Politici fate schifo'. Lui replica: 'Qualunquista'. E Fedez attacca: 'Fai pipì sulla testa degli ... Ad innescare la miccia è un post di Chiara Ferragni che su Instagram interviene sul Ddl Zan. 'L'Italia è il paese più transfobico d'Europa - scrive la regina dei social - E Italia ... Perché sapete chi ...

Cacciari: 'Perché Pd al governo se Letta non vuole stare con Salvini?' Tiscali.it ...che essere proprio su questo esecutivo efatto che faccia bene. Solo così potrà spuntare un po' le armi della rampante Giorgia. Ed è proprio a ciò che punta il numero uno leghista. Ecco, ...Ad innescare la miccia è un post di Chiara Ferragni che su Instagram intervieneDdl Zan. 'L'Italia è il paese più transfobico d'Europa - scrive la regina dei social - E Italia ...sapete chi ...